Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasaklar başlamadan önce en çok alınan ürünler alkolsüz içecekler, kahvaltılık ürünler, ekmek ve kuruyemiş oldu. Yasakların bitimini takip eden ilk günler olan 27 Nisan ve 4 Mayıs Pazartesi günlerinde de İstanbullular, gıda alışverişine koşmadı. Her iki günde de market alışverişinin en yoğun saati 19.00 olarak tespit edildi. 22 Nisan akşamı en çok tercih edilen ürünler ekmek, su, süt, makarna gibi temel gıdalar olurken ikinci sokağa çıkma yasağının son günü olan 30 Nisan'da ise bisküvi, kek, çikolata, kuru yemiş gibi atıştırmalıklar satın alındı. Ramazan için ise en fazla kahvaltılık alındı.