Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

PTT depoları, KOBİ’lere ücretsiz olarak açıldı. Ürün yükleme sınırı da kaldırıldı. ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu "Bu süreçte bazı KOBİ’lerimizin mağazalarını kapatmak zorunda kaldığını gözlemledik. Vereceğimiz desteklere, depolama alanlarını ekliyoruz. e-Ticaret ve e-İhracat için ücretsiz olarak hizmete sunacağız. KOBİ’ler ücretsiz olarak istedikleri sayıda ürün de yükleyebilecek" dedi. Son bir buçuk ay içerisinde 100’ün üzerinde yeni istihdam sağladıklarını da aktaran Çevikoğlu "Engelli vatandaşlarımızı da unutmadık, evde el emeğiyle üretilen ürünleri, platformumuzda satışa sunduk" diye konuştu.