Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 etkisi ile oluşan daralma, ilk dört aylık verilere yansırken bu dört aylık süreçte toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28, otomobil üretimi ise yüzde 24 azaldı. İhracat tarafında ise toplamda yüzde 33 azalma söz konusu. Konuyla ilgili açıklama yapan OSD Başkanı Haydar Yenigün “Ara verdiğimiz dönemde, üretime yeniden dönüşün artık eskisi gibi olmayacağını göz önüne alarak, sanayimizin özel koşulları ve süreçleri ışığında bir ‘Geri Dönüş Rehberi’ hazırladık. Bu rehberi, otomotiv sanayisinin tüm paydaşlarıyla paylaştık. Rehberde, birçok proje ve salgının yayılımını önleyici önemli tedbirler yer alıyor. Tabi ki, alınan önlemlerin bir sonucu olarak üretim kapasiteleri eskisi gibi seyretmeyecek. İlk etapta yavaş bir üretim modeline ve ardından kademeli olarak artan bir döneme gireceğiz. Azalan talep, ticaretin yavaşlaması ve üretim süreçlerinin ağır olması otomotiv sektörü üzerine ciddi bir maliyet bindirecektir. Bu noktada, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi, otomotiv sektörünün birtakım düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. En azından pandemi döneminde; nakit desteği, vergilerle ilgili düzenlemeler ve otomotiv ürünlerinin pahalılaşmasına neden olan regülasyon geçişlerinin ötelenmesi oldukça kritik önem taşıyor” dedi.