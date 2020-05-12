Bahçeli konut ve villa kiralarında yüzde 35'e varan oranda artış gözlendi. TSKB Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Duygu Yılmaz; İstanbul’da Ulus, Etiler, Bebek ve Çengelköy gibi semtlerin tercih edildiğini belirterek "Buralar şehir merkezinde, ulaşım problemi yok. Altyapı düzgün. Sosyal çevre imkânları etkin. Bu sebeple üst gelir grubunun buralara ilgisi arttı. Kira fiyatlarındaki artışa bakıldığında ise; Avrupa Yakası’nda yüzde 25 ve 35 arasında, Anadolu Yakası’nda yüzde 15 ile 25 oranında yükseliş görülüyor. Uzaktan çalışma modellerinin sürdürülmesi söz konusu olabileceğinden, önümüzdeki süreçlerde İstanbul'un merkezinden uzak projeler ve semtler de öne çıkabilir. Göktürk, Kemerburgaz, Bahçeşehir, Sarıyer, Beykoz, Şile gibi" dedi.
Müstakil ev trendi
12.05.2020 - 05:05 | Son Güncelleme: 12.05.2020 - 05:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs pandemisi sebebiyle son dönemde açık hava ile temas gibi ihtiyaçlar ön plana çıktı.
Etiketler : müstakil ev,
703456 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/703456.aspx
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