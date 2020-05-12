Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli konut ve villa kiralarında yüzde 35'e varan oranda artış gözlendi. TSKB Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Duygu Yılmaz; İstanbul’da Ulus, Etiler, Bebek ve Çengelköy gibi semtlerin tercih edildiğini belirterek "Buralar şehir merkezinde, ulaşım problemi yok. Altyapı düzgün. Sosyal çevre imkânları etkin. Bu sebeple üst gelir grubunun buralara ilgisi arttı. Kira fiyatlarındaki artışa bakıldığında ise; Avrupa Yakası’nda yüzde 25 ve 35 arasında, Anadolu Yakası’nda yüzde 15 ile 25 oranında yükseliş görülüyor. Uzaktan çalışma modellerinin sürdürülmesi söz konusu olabileceğinden, önümüzdeki süreçlerde İstanbul'un merkezinden uzak projeler ve semtler de öne çıkabilir. Göktürk, Kemerburgaz, Bahçeşehir, Sarıyer, Beykoz, Şile gibi" dedi.