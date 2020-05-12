Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı dönemde işsizlik oranı 1,1 puan düşerek yüzde 13,6 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla yüzde 15,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı şubatta bir önceki aya göre 0,2 puan düştü. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,7 puan azalarak yüzde 24,4 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 1,1 puan azalışla yüzde 13,9 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 602 bin kişi azalarak 26 milyon 753 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 43,1 oldu. Bu dönemde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki döneme göre yüzde 3,5 azalışla yüzde 30 olarak gerçekleşti. Öte yandan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12,7, istihdam oranı yüzde 44,3 oldu. Ekonomik faaliyete göre mevsim etkisinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 218 bin kişi, sanayi sektöründe 56 bin kişi, inşaat sektöründe 28 bin kişi, hizmet sektöründe 194 bin kişi azaldı.