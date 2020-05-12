Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sebebiyle en kötü senaryoya hazırlanan ve satışlarda sert bir düşüş bekleyen otomotiv sektör nisan ayı rakamlarıyla umutlandı. İç piyasadaki satışlar beklentinin üzerinde gelince kayıplar sınırlı kaldı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre koronavirüsün etkisiyle otomotiv üretimi nisan ayında 11 bin 164 adet olarak gerçekleşti. Mart ayında bu rakam 103 bin 350 adetti. Yılın ilk dört aylık dönemine bakıldığında ise toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak 352 bin 309 adet, otomobil üretimi de yüzde 24 azalarak 244 bin 869 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 360 bin adet olarak gerçekleşti.

Bu süreçte Avrupa ülkeleri sert fren yaparken iç piyasadan gelen satışlar Türkiye'yi rahatlattı. Türkiye otomotiv pazarı, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış kaydederek 155 bin 873 adet oldu. Aynı dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 30 arttı ve 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayında, Kovid-19 salgını nedeniyle iç pazarda kayıp yüzde 15 olarak gerçekleşirken bu dönemde toplam pazar 27 bin 221 adet seviyesinde kaldı. Ocak-nisan döneminde toplam ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 33 azalarak 286 bin 963 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil ihracatı yüzde 27 azalarak 200 bin 935 adet olurken ticari araç ihracatı ise yüzde 43 azaldı.



KUR ARTTI, ERTELENEN ALIMLAR SATIŞA DÖNDÜ

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, nisan ayında pazarın 27 bin adet seviyelerinde gerçekleştiğini belirterek "Bu, aslında beklentimizin oldukça üzerinde bir rakam. Avrupa’yla karşılaştırıldığında ise çok iyi bir rakam. Çünkü, İtalya ve İspanya’da yüzde 97 seviyesinde düşen pazar, bize aynı şekilde yansımadı. En kötü ayı nisan ve mayıs olarak tarif etmiştik. Nisan ayı bu şekilde gelince, mayısın bir miktar daha iyi olacağını artık tahmin edebiliyoruz. Bunun birkaç önemli sebebi var. İlki, Türkiye’de her şeyin kapandığı bir karantina süreci yaşanmaması. Tabii ki, kurda yaşanan hareketin alımları erkene çekmesi de önemli bir neden olarak dikkatleri çekiyor. Diğer bir neden olarak da bir milyonluk pazarın yarı yarıya düştüğü bir dönem geçirdikten sonra ertelenen alımların hayata geçmesi diyebiliriz” ifadelerini kullandı.



Regülasyonlar ertelensin

Pandemi döneminde üretim kapasitesinin eskisi gibi seyretmeyeceğini dile getiren Yenigün şunları kaydetti: İlk etapta yavaş bir üretim modeline ve ardından kademeli olarak artan bir döneme gireceğiz. Azalan talep, ticaretin yavaşlaması ve üretim süreçlerinin ağır olması otomotiv sektörü üzerine ciddi bir maliyet bindirecektir. En azından pandemi döneminde; nakit desteği, vergilerle ilgili düzenlemeler ve otomotiv ürünlerinin pahalılaşmasına sebep olan regülasyon geçişlerinin ötelenmesi oldukça kritik önem taşıyor.



TOFAŞ'ta üretim başladı

Gökay Başdan Bursa İHA - Pandemi sebebiyle üretime ara veren TOFAŞ'ta çalışanlar sabah vardiyasıyla yeniden işbaşı yaptı. Sabah saatlerinde servis araçlarından sosyal mesafeli olarak inen işçiler, fabrika girişinde termal ateş ölçerler ile kontrol edildi. Ateşleri kontrol edilen işçiler tek sıra hâlinde fabrika içine alındı. Sağlık kontrolleri yapılan işçiler, sosyal mesafeye riayet ederek çalışmaya başladı. Yemekhanelerde de işçilerin aynı masaları kullanacakları, masalara siperlik konulduğu, barkodlu sistemlerle bütün işçilerin her defasında aynı masaya oturacağı, lavobalarda da olağanüstü tedbirler alındığı öğrenildi.