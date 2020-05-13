ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Halûk Görgün bu süreçte muhtemel kriz ve risklere karşı koruyacak her türlü önlemi aldıklarını belirterek tedarik kaynaklı sorunlardan en az düzeyde etkilendiklerini söyledi. Yılın ilk çeyreğinde ASELSAN açısından hasılat, büyüme ve karlılık kalemlerinde hedeflerin gerçekleştiğini ifade eden Görgün "Bu global kriz, şirketler için birçok fırsatı da içinde barındırıyor. Bu süreci doğru okuyan ve yöneten şirketler büyük kazanımlar elde edecek" dedi.
ASELSAN Covid-19'dan etkilenmedi
13.05.2020 - 04:30 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 04:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ASELSAN, "Defence News Top 100" şirketleri listesindeki halka açık şirketler sıralamasında, piyasa değeri yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinden en az etkilenen ilk dört savunma şirketinden biri oldu.
Etiketler : aselsan,aselsan koronavirüs,
703682 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/703682.aspx
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