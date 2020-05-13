Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Halûk Görgün bu süreçte muhtemel kriz ve risklere karşı koruyacak her türlü önlemi aldıklarını belirterek tedarik kaynaklı sorunlardan en az düzeyde etkilendiklerini söyledi. Yılın ilk çeyreğinde ASELSAN açısından hasılat, büyüme ve karlılık kalemlerinde hedeflerin gerçekleştiğini ifade eden Görgün "Bu global kriz, şirketler için birçok fırsatı da içinde barındırıyor. Bu süreci doğru okuyan ve yöneten şirketler büyük kazanımlar elde edecek" dedi.