Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Büyükşehir Belediyesi, bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi ve kırsal alanlarda yaşayanların desteklenmesi için fide ve fidan desteğini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Kanunu sonrasında Konya’da üretimi artırmak, çiftçilerin kalkınmasına katkı sağlamak ve tarımın gelişmesi amacıyla 31 ilçede fide ve fidan desteklerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Başkan Altay, 2020 desteklemeleri çerçevesinde Konya merkez ve ilçelerdeki çiftçilere yüzde 50 hibe destekli asma, elma, yarı bodur kiraz, böğürtlen, vişne fidanı; ahududu, ada çayı, kekik ve çilek fidesi dağıttıklarını ifade etti.

255 MİLYON LİRALIK DESTEK

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından itibaren kırsalda tarımın desteklenmesi konusunda çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Altay “Bugüne kadar tarıma 255 milyon liralık bütçe ayrıldı. Bunun 210 milyon lirasına KOP İdaresi desteğiyle sulama yatırımlarını gerçekleştirdik. Şu anda da 25 bölgede 35 milyon lira bedelle sulama yatırımlarına devam ediyoruz. 45 milyon liralık da fidan, fide ve tarımla ilgili ekipman desteğinde bulunduk” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 desteklemeleri çerçevesinde başvurularını aldığı Konya genelindeki bin 881 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli; 27 bin 600 asma fidanı, 8 bin 960 elma fidanı, 11 bin 280 yarı bodur kiraz fidanı, 3 bin 900 böğürtlen fidanı, 6 bin 120 vişne fidanı, 6 bin 150 ahududu fidanı, 6 bin adaçayı, 3 bin kekik, 2 milyon 800 bin çilek fidesi ile 33 bin kilo malç naylonu dağıttı.