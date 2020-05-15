Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

318 metre yüksekliğindeki çelik kule tamamlandı. Son blok yerleştirme töreni yarın yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın yapılacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katılacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu “Köprünün hizmete girmesiyle birlikte, Lapseki-Gelibolu arasındaki ulaşım süresi 1,5 saatten 6 dakikaya inecek. Çanakkale Köprüsü, 1915 Deniz Zaferi ve şehitlerimizin anısını yaşatacak. Bu eser aynı zamanda, ülkemizin sanayi ve nüfus bakımından önemli Kuzey Marmara şeridi ile birlikte tarım bölgesi olan Trakya’yı, Ege Bölgesi’ne bağlayacak prestij projesi olacak” dedi.