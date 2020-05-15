Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaklaşık 600 katılımcıyla video konferans sistemi üzerinden bir araya gelen Bakan Dönmez; Mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları ile ilgili olarak da "İçinde bulunduğumuz süreçte beklenen faydayı temin edemeyiz diye ertelemiştik. Tekrar görüştük, sektör bu konuda istekli. Üçüncü çeyrekte bu yarışmaları tamamlamış oluruz" dedi.
Fatih temmuzda Karadeniz'de
15.05.2020 - 03:57 | Son Güncelleme: 15.05.2020 - 03:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denklem dışında tutmak isteyenlerin oyunun dışında kaldığını belirterek "Bizim çok daha önceden yaptığımız hazırlıklar vardı. İş planımıza sadığız. Önümüzdeki temmuzdan itibaren de Karadeniz'de, ilk defa kendi millî sondaj gemimiz Fatih ile derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.
Etiketler : sondaj gemisi,
704132 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/704132.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER