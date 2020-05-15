Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaklaşık 600 katılımcıyla video konferans sistemi üzerinden bir araya gelen Bakan Dönmez; Mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları ile ilgili olarak da "İçinde bulunduğumuz süreçte beklenen faydayı temin edemeyiz diye ertelemiştik. Tekrar görüştük, sektör bu konuda istekli. Üçüncü çeyrekte bu yarışmaları tamamlamış oluruz" dedi.