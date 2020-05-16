Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye’nin koronavirüs salgınına karşı tüm dünyanın örnek aldığı bir mücadele ortaya koyduğunu ve Halkbank’ın da bütün imkânlarını seferber ettiğini söyledi. Halkbank, yılın ilk çeyreğinde 825 milyon TL net kâr elde etti. Banka, mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü, 2019 sonuna göre yüzde 7,5 artırarak 491,2 milyar TL’ye taşıdı. İmalatçı firmaların yeni yatırımlarını teşvik ve mevcut işletme giderlerini uygun şartlarda finanse etmek üzere hayata geçen uygulamalarla banka, toplam kredilerini yüzde 10,6 artışla 441,5 milyar TL’ye yükseltti.

İMALATA ÖZEL ÖNEM

İleri, verimli, millî endüstri anlayışıyla bu dönemde yerli malı kullanımını özendirmeye ve katma değerli ürün imalatını artırmaya özel önem verdiklerini aktaran Osman Arslan “Sağlık sistemimiz gibi kamu bankalarımız da salgına karşı mücadelede başarılı bir sınav vermiştir. Kurumlarımız aracılığıyla sunulan yeni ürün ve uygulamalar ekonomik istikrarın korunmasına büyük katkı sağlamıştır. Son dönemde yaşananlar, tüm dünyaya yerli sanayilerin önemini bir kez daha göstermiştir. Yerli firmalarımızın artan üretim gücü, hepimizi gururlandıran bir tablo ortaya koymuştur. Halkbank ‘Üreten Türkiye’nin Bankası’ olma misyonuyla imalatı desteklemeye devam edecek” dedi.

SALGIN TEŞVİKLERİ

Halkbank, nisan ve mayısta salgınla ilgili Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında farklı ürün ve uygulamaları hayata geçirdi. Esnaf Destek Paketi, Bireysel Destek Kredisi, Can Suyu İşletme Kredisi ve Küçük İşletme Kredisi gibi ürünler ile Halkbank; 1,6 milyon müşterisine 56,7 milyar TL kredi kullandırdı. Paraf Esnaf Kart/KOBİ Kart müşteri sayısı 700 bine yükseldi. Borç öteleme imkânından, 215 bin bireysel ve 487 bin işletme olmak üzere, 700 binin üzerinde müşteri yararlandı. Bunun sonucunda ötelenen borç 22,5 milyar TL’ye ulaştı. Halkbank’ın Millî Dayanışma Kampanyası’na gerçekleştirdiği bağış miktarı da 56 milyon TL olarak gerçekleşti.