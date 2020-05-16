Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), model fabrikadan eğitim alacak KOBİ’lere 70 bin liraya kadar destek verecek. En az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretim modelini bu süreçte uygulamanın önemini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “KOBİ’lerimizin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmaları çok önemli. Bu nedenle yeni bir destek kurguladık. Model fabrikalardan eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ’lerin eğitim hizmeti giderlerinin 70 bin liraya kadar olan kısmını karşılayacağız” ifadelerini kullandı. KOBİ’lerin dönüşümlerine imkan sağlamak, deneyimsel öğrenme prensiplerini işletmelerinde uygulamalarını mümkün kılmak amacıyla Model Fabrika Projesi hayata geçirilmişti. İlki Ankara’da, ikincisi Bursa’da açılan model fabrika, ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi olarak biliniyor.