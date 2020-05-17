Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabancı Topluluğu'nun net kârı, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 193 milyon 206 bin TL oldu. Şirket net kârını, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 13 artırdı. CEO Cenk Alper, "Borçluluk oranlarındaki düşüş ve faaliyet kârındaki artış, ilk çeyrek bilanço döneminin güçlü bir mali performansla tamamlanmasını sağladı. Sürdürülebilirlik odağındaki stratejimizin meyvelerini toplamaya başladık. İlk çeyrek bilanço dönemini sağlıklı finansal sonuçlarla tamamladık. Şirketlerimiz, teknolojik altyapı ve dijitalleşme alanında işlerini geliştirme çalışmalarına devam ediyor" dedi. Covid-19’dan kaynaklı birçok zorluk yaşansa da geleceğe dair planlarını ertelemediklerini vurgulayan Alper "Bu sürece sağlıklı bir bilanço ve borç seviyesi ile girdik. Yılın ikinci çeyreği için de nakit yönetimi ve iş sürekliliği önceliğimizi koruduk. Kurumsal Girişim Sermayesi fonumuz SPK tarafından onaylandı. 200 milyon liralık bu fonu özellikle teknoloji odaklı girişimler için kullanacağız. İlk etapta 25 startup ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.