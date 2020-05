Türkiye Gazetesi

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan Antalya'daki otellerde, sezona hazırlık çalışmaları sürüyor. Personel ve misafirin sağlığını korumak için lobiden plajlara, odalardan asansörlere, restorandan tiyatro salonlarına kadar otelin tüm bölümlerinde yeniliklere gidiliyor. Bu süreçte; insanların yakın temasta bulunma riskinin en fazla görülebileceği "her şey dahil" sistemi de tartışılıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, sertifikasyon ile risklerin daha iyi yönetilebileceğini belirterek "Sosyal medyada 'Otellerde her şey dahili kaldırdılar' yönünde iddialar var. Geçen yıl Antalya'ya gelen 15 milyon 644 bin turistin 15 milyonu 'her şey dahil' için geldi, bundan vazgeçemeyiz. Son 20 yılımızı 'her şey dahil'i bu hale getirmek için uğraştık, yatırımlarımızı bu yönde yaptık. Tüm tesislerin yapısı buna uygun. Dünyada 'her şey dahil'i en iyi yapan ülke Türkiye. Sosyal mesafe kriterlerini uygulayarak daha hijyenik ve dezenfekte ortamlarda bu hizmet verilecek" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da 'her şey dahil' ile ilgili tartışmaları doğru bulmadığını kaydetti. Bunun, pazarın bir gerçeği olduğunu vurgulayan Yağcı "Tüketici eğilimleri ve talepleri doğrultusunda bakıyoruz. Misafir istediği sürece bu sistem devam edecektir, yeni dönemde de yerini koruyacaktır. Bu döneme özel hijyen ve sağlık odaklı uygulamaları olacak" diye konuştu.



YEMEĞİ GÖREVLİLER VERECEK

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay, 30 yıldır Türkiye'de bunun çok tercih edilen bir paket olduğunu belirterek "Türk turizmine çok şey kattı. En iyi uygulayan ülke Türkiye. Yerini korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Yeni dönemde açık büfelerde yemekler siperlikli olacak ve görevliler tarafından verilecek.