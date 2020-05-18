Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal ve yerel zincir marketlerin yanı sıra internet üzerinden de satışı yapılan BOREL'in litrelik ebatları da raflarda yerini aldı. Eti Maden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu; BOREL'in etil alkol, gliserin, bor ürünleri, aloe vera, çay ağacı ve lavanta gibi yağlardan oluştuğunu hatırlatarak, "Dünya Sağlık Örgütü, yüzde 65 üstü etil alkol ve diğer yardımcı maddeleri içeren dezenfektanların, Kovid-19 virüsüne karşı kullanılabileceğini belirtmektedir. BOREL'deki etil alkol oranı yüzde 70'in üzerindedir" dedi.