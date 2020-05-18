Ulusal ve yerel zincir marketlerin yanı sıra internet üzerinden de satışı yapılan BOREL'in litrelik ebatları da raflarda yerini aldı. Eti Maden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu; BOREL'in etil alkol, gliserin, bor ürünleri, aloe vera, çay ağacı ve lavanta gibi yağlardan oluştuğunu hatırlatarak, "Dünya Sağlık Örgütü, yüzde 65 üstü etil alkol ve diğer yardımcı maddeleri içeren dezenfektanların, Kovid-19 virüsüne karşı kullanılabileceğini belirtmektedir. BOREL'deki etil alkol oranı yüzde 70'in üzerindedir" dedi.