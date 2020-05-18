Ulusal ve yerel zincir marketlerin yanı sıra internet üzerinden de satışı yapılan BOREL'in litrelik ebatları da raflarda yerini aldı. Eti Maden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu; BOREL'in etil alkol, gliserin, bor ürünleri, aloe vera, çay ağacı ve lavanta gibi yağlardan oluştuğunu hatırlatarak, "Dünya Sağlık Örgütü, yüzde 65 üstü etil alkol ve diğer yardımcı maddeleri içeren dezenfektanların, Kovid-19 virüsüne karşı kullanılabileceğini belirtmektedir. BOREL'deki etil alkol oranı yüzde 70'in üzerindedir" dedi.
4 milyon BOREL satıldı
18.05.2020 - 03:37 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 03:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ve nisandan itibaren satışa çıkan bor katkılı el dezenfektanı BOREL'in 100 mililitrelik küçük şişelerindeki satışı 4 milyon adede yaklaştı.
Etiketler : borel,dezenfektan,
704882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/704882.aspx
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