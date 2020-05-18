Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramına sayılı günler kala, ikramlık şekerler ve çikolatalar market raflarını süslemeye başladı. Her ne kadar ziyaretler ve bayramlaşmalar "mesafeli" veya "sınırlı" gerçekleşecek olsa da, ikramlıklarda evde tüketimin artması ve online kanallardan gönderme eğiliminin yükselmesi bekleniyor. Ülker Türkiye Pazarlama Direktörü Aslı Özen Turhan, "Bu bayram ayrı da olsak 'Aynı duygularla yine kalp kalbeyiz' temalı bir iletişim hazırladık. Araya sosyal mesafeler girse de gönüllerimizin bir olacağına, lezzetli hediyelik ve ikramlıkların bayrama tat katacağımıza inanıyoruz. Özenle hazırlık sürecini yürüttük. 52 çeşit hediyelik ve ikramlık ürünlerimizi tüm satış noktalarına ve özellikle online kanallara ulaştırdık. İnternetten alışverişin kullanıldığı bu döneme özel bir yaklaşım geliştirdik. Tüketicilerin, uzakta yaşayan ya da ziyaretlerine gidemedikleri sevdiklerine, bayramda gönderebilmeleri için çikolata ve şekerlemeler hazırladık. 'Ece' ve 'Çikolatin' gibi bayram klasiklerimiz ve 'Select' gibi hediyeliklerle tüketici talebine cevap vereceğiz" dedi.



TERCİHLERİMİZ ÇOK FARKLI

Geçtiğimiz yıl ikramlık çikolata ve şekerleme pazarı 42 bin ton ve 1 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı. Pazar, tonajda yüzde 16 büyüdü. Çikolatada en fazla tüketim yüzde 29 ile Marmara'da... Şekerlemede ise yüzde 45,7 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu lider...