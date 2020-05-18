Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK - Otomotiv sektörünün önemli alanlarından, kiralama ve ikinci el tarafında yer alan güçlü oyunculardan Garenta ve ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Covid-19 salgını dönemindeki sektörel gelişmeleri değerlendirdi. Kiralama tarafında global bir durgunluk yaşandığına dikkat çeken Ayyıldız; 2019 yılında 91 milyar dolarlık değere ulaşan pazar değerinin 2020 yılında yüzde 41 gerileyerek 51 milyar dolara düştüğünü belirtti. Pazar değerinin ancak 3 yıl sonra normal değerlerine dönebileceklerini öngördüklerini belirten Ayyıldız “Örneğin tüm dünyada uçuş seferlerinin yapılamaması nedeniyle havalimanı şubelerinde işlemler durma noktasına geldi. Şehir içi şubelerde salgının ilk günlerinde bir yoğunluk gördük. Toplu taşıma veya taksi kullanmak istemeyenler 15 gün, 1 ay süreyle araç kiraladılar. Salgının ilk haftasında şehir içi şubelerin işlem hacminde yüzde 10 artış bile yaşandı, ancak bugün itibarıyla şehir içi şubelerinde de %50’lik bir daralma görüyoruz” dedi.

Araç paylaşımı modellerinin bu dönemde daha dikkat çekici olduğunu belirten Ayyıldız “Mayıs başı itibarıyla kiralama sayılarına baktığımızda, sokağa çıkma yasağı olan günler dikkate alınmadığında kiralama oranının arttığını söyleyebiliriz. Hatta 11 Mayıs Pazartesi günü bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek hafta içi kiralama hacmine ulaştık. Moov by Garenta olarak bu sektörde yüzde 85 pazar payıyla lider konumdayız ve salgın sonrası paylaşımlı araçlara olan bu ilginin daha da artacağını düşünüyorum” dedi.



2. ELDE DÖVİZ ETKİSİ

Ayyıldız 2. el pazarında kötü senaryoda yıllık 5,5 milyon, iyi senaryoda 8 milyonluk satış öngördüklerini belirterek “İkinci el tarafı döviz kurları ile doğrudan bağlantılı ve kur yükseldikçe fiyatlar artıyor. ikinciyeni.com platformumuzdan son 5 ayda satılan 10.000 adet aracın noterden yapılan gerçek satış bedellerini sitemizden yayınlamaya başladık. Araç alım sürecinde en çok ihtiyaç duyulan unsur, alınacak aracın piyasa fiyatının belirlenmesidir” ifadelerini kullandı.