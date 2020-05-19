İznik'in Orhaniye Mahallesinde kiraz yetiştiren ve aynı zamanda tüccarlık yapan Yakup Kaplan kiraz yetiştiren müstahsillerin fiyatlarından memnun olduğunu belirtti. Kaplan, ''Hava şartları iyi giderse yani yağışlar kirazları dalında çatlatmazsa ve fiyatlar böyle devam ederse daha çok kazancımız olur'' dedi.
İlk kirazın kilosu 10 lira
19.05.2020 - 10:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde kiraz bahçelerinden toplanan kirazlar, traktör kasasında köy meydanınına getirilerek burada satılmaya başlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kiraz,
705212 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/705212.aspx
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