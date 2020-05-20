Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Twitter hesabından görüntülü mesaj paylaştı. Albayrak, gençlerin bu ruhu, inancı, özgürlük ateşini daima canlı tutacak olan kişiler olduğunu ifade ederek "Özellikle Covid-19 sonrası tüketim alışkanlıkların, küresel ticaret ve ekonomideki genel kabullerin değiştiği bir dünya sürecine giriyoruz. Güçlü ekonomik altyapımız, küresel gelişmelere hızla adapte olabilen iş dünyamızla, her şeyden önemlisi genç eğitimli insan kaynağımızla Covid-19 sonrası yıldızı parlayan ülkelerin başında olacağız. Yeni döneme en hazır şekilde girmek için iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sizler için gelişim ve kariyer imkânı sağlayacak '1 Milyon Yazılımcı' projemizi hayata geçirdik" dedi.

Platformdaki aktif kullanıcı sayısının 440 bin 427 kişiye ulaştığına dikkat çeken Albayrak, şu anları kaydetti: 234 bin 800 arkadaşımızsa eğitimler sonrası istihdam imkânlarından yararlanmak için bilgilerini doldurdu. Şimdi bu platformundan yararlanacak olan genç arkadaşımıza 3 küçük müjde vermek istiyorum. İlki, '1 Milyon Yazılımcı' projemize katılan, portalimizden eğitim alan her bir kullanıcımıza her ay 6 GB'lik bir ek internet kotasını vereceğiz. Bir diğeri e-Devlet şifresi edinemeyen, yahut 15 yaşından küçük olduğu için platformu kullanamayan gençlerimiz için yeni bir giriş ekranı geliştirdik. Sonuncusu ise, özellikle eğitimler esnasında kafanıza takılan soruları sormanız ve tecrübelerinden yararlanmak için öğretmenlerimizle canlı oturumlar başlatıyoruz. Ayrıca çok yakın zamanda gençlerimize dünya ile rekabetimizi güçlendirecek katma değerli ve ihracata dayalı üretim hedeflerimize katkı sunacak yeni projelerimizi yakın dönemde açıklayacağız.