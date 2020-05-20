Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marinalardaki doluluk oranı, yat satışlarının artmasıyla yüzde 100'lere yaklaştı. Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan "Tekne sahibi olmayanlar almayı düşünüyor. Daha önce otellerde tatil yapanlar da şu anda yat kiralama yoluna gidiyor" dedi. Kuşadası Marina Genel Müdürü Hakan Tellioğlu da ailece kalınacak teknelerin revaçta olacağına işaret ederek "Tekne satışlarında artış var. Bu da marinalara yansıyor" diye konuştu.