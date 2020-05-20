Marinalardaki doluluk oranı, yat satışlarının artmasıyla yüzde 100'lere yaklaştı. Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan "Tekne sahibi olmayanlar almayı düşünüyor. Daha önce otellerde tatil yapanlar da şu anda yat kiralama yoluna gidiyor" dedi. Kuşadası Marina Genel Müdürü Hakan Tellioğlu da ailece kalınacak teknelerin revaçta olacağına işaret ederek "Tekne satışlarında artış var. Bu da marinalara yansıyor" diye konuştu.
Marinada boş yer kalmadı
20.05.2020 - 04:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 04:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomik durumu iyi olanlar izole tatili tercih edince, 'yüzen yazlık'lara ilgi patladı.
Etiketler : marina,
705414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/705414.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER