İstanbul Kapalıçarşı’da 381,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,70 liradan, 2 bin 490 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 520 liradan, 343 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 347 liradan, 2 bin 435 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 455 liradan, bin 240 liradan alınan Yarım Ziynet bin 250 liradan ve 621 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor... İşte son durum!
20.05.2020 - 17:45 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,70 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : altın,fiyat,gram,çeyrek,altın fiyatları,
705566 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/705566.aspx
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