Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmelikle kredi kartları bankaya gitmeye gerek kalmadan çağrısı merkezi üzerinden iptal edilebilecek. Ayrıca düzenleme ile yaşlıların çağrı merkezine ulaşması kolaylaştırılırken, pazarlama amaçlı çağrılara da sınırlama getirildi. İşte o düzenlemeler:

¥ Çağrı merkezi için hesaplanacak karşılanma oranı aylık olarak en az yüzde 95, hizmet seviyesinin aylık en az yüzde 80 olması, çağrı merkezine yapılan aramalarda ise ulaşılabilirlik seviyesinin yıllık olarak en az yüzde 95 olması gerekecek.

¥ 60 yaş ve üstü vatandaşlara telefon bankacılığında doğrudan müşteri temsilcisine bağlanma imkanı sağlayacak. Bu amaçla, 60 yaş ve üstü vatandaşlara ana menüde herhangi bir tuşlama gerekmeden doğrudan çağrı merkezi temsilcisine bağlanma seçeneği sunulacak.

¥ Satış ve pazarlama amacıyla pazar günleri çağrı merkezi tarafından arama yapılamayacak, diğer günler için yapılan aramalar ise Türkiye saatiyle 09.00-20.00 arasında gerçekleştirilecek.

¥ Kart iptal talebi için de banka çağrı merkezini aramak yeterli olacak, hesabın bulunduğu şubeye gitmek gerekmeyecek. Bankalara uyum için 1 Temmuz'a kadar süre verildi.