Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ING Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın ilk çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı yüzde 0,4 artarak yüzde 13,4’e yükseldi ancak geçen sene aynı döneme göre yüzde 0,8 geriledi. İlk çeyrekte, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı bir önceki çeyreğe göre 6,2 puanlık düşüşle yüzde 29,2’ye geriledi. Diğer yandan, bu kitlenin içinde gelecek üç ay içerisinde tasarruf yapmayı hedefleyenlerin oranı, geçen çeyreğe göre üç puanlık artışla yüzde 16’ya yükseldi.

Bu dönemde tasarruf araçları tercihindeki en dikkat çekici değişimlerden biri, ‘yastık altı altın ve nakit’ tercihinin 7 puan yükseliş ile yüzde 24’e erişmesi oldu. Tasarruf araçları tercihinde yastık altı altının payı yüzde 14 olarak 2017 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek orana ulaştı. Sistem içi altın ise tasarruf aracı tercihinde yüzde 16’lık bir pay ile 2018 sonundan beri yükseliş trendini sürdürüyor. Sistem içi ve dışı altın tercihi toplamda yüzde 30’a ulaşarak geçen çeyreğe göre yüzde 6 artış gösterdi ve 2014 yılından bu yana en yüksek orana ulaştı.