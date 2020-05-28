Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgının ekonomiye etkisi, dövizde dalgalanma, faizler ve alınacak yeni tedbirleri TRT Haber canlı yayınında anlatan Albayrak “COVID-19 krizine rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin salgın sürecinden de daha güçlü çıkacağını dile getiren Albayrak “Türkiye salgında da açık ara dünyanın gıpta edeceği bir performans sergiledi. Finansal sistemimizi güçlendirmek için çok önemli adımlar attık. Haziran’dan itibaren normalleşmenin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başlayacağı bir döneme giriyoruz” dedi.

DEV PAKETLER YOLDA

Yeni çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Berat Albayrak “İç piyasayı normalleştirecek paketlerimiz olacak. Bundan sonra normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak. Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak” dedi. Albayrak, diğer tedbirleri de şöyle sıraladı:

∂ Türkiye rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı, üreticilerin desteklendiği yeni ekonomik modele geçiyor. Yüksek faiz maliyetleri değil, düşük marjlarla uzun ve öngörülebilir yatırım iklimine giriyoruz.

∂ Türkiye’nin dünya ekonomisindeki yeri çok kıymetli. Türkiye siyasi ve ekonomik olarak bağımsızlık mücadelesi veriyor. Biz burada olduğumuz sürece anahtar milletin elinde olacak.

∂ Ne faiz ne kur ne de borsa raydan çıktı. Son bir yılda kimse Türkiye’de döviz olarak borçlanmıyor.

∂ Birçok ülkeyle swap anlamında görüşüyoruz. Türkiye ilk defa ekonomik güvenliği için tedbirler alıyor. Çok güçlü bir ekiple ekonomide kur manipülasyonlarına fırsat vermiyoruz.

∂ Dolar 10 lira olacak diyenlerin gözü dışarda. Bu hikayeyi daha önce de gördük.

∂ (Erken seçim tartışmaları) Türkiye’de seçim 2023’te yapılacak.

İKİNCİ SALGIN OLMAZSA V ŞEKLİNDE BÜYÜRÜZ

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin bu kriz ortamından 'V' şeklinde çıkabileceğini söyledi. Antalyalı iş dünyasının temsilcileriyle video-konferans yoluyla bir araya gelen Dr. Mahfi Eğilmez "Pandemide ikinci bir dalga yaşanmaması hâlinde Türkiye kriz ortamından ‘V’ şeklinde çıkabilir" dedi. Eğilmez, hızla toparlanmanın adaletten eğitime kadar birçok konuda yapısal reformlarla desteklenmesi hâlinde Türkiye'nin bu süreçten 'güçlenerek' çıkabileceğini ifade etti. Eski Hazine Müsteşarlarından olan Eğilmez "Bu, tarihteki ilk küresel krizdir. Geçmişteki krizler kapitalizmi etkiliyordu. O dönemde kapitalizm bütün dünyayı ele geçirmediği için küresel kriz olmuyordu ama şimdi öyle değil. 2020 dünya ekonomisi için çok ciddi problemler getirecek. Talep çok ciddi azaldı. En çok etkilenecek olan ise Avrupa ülkeleri ve Amerika. Normalleşme sürecinde Türkiye geçmişteki tecrübeleri sebebiyle hızlı toparlanacak, V şeklinde çıkış yapacaktır" ifadesini kullandı.