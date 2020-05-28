Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruluşun tahminlerine göre Çin'in yüzde 0,7 oranında da olsa büyüme yaşayacağı yıl sonunda, Türkiye'nin de yüzde 3 ile en az küçülme yaşayacak ülkelerden biri olacağı vurgulandı.

Raporunu Küresel Ekonomik Görünüm Raporu "Koronavirüs Şoku Genişliyor" adıyla yayımlayan kuruluş, küresel ekonomiye ilişkin önceki beklentilerini de revize etti. Mart ayında yaptığı tahminde "Küresel ekonomi yüzde 3,9 küçülür" diyen kuruluş, bu tahminini revize etti ve dünya ekonomisinin yüzde 4,6 daralacağı tahminini duyurdu.

EN KÖTÜSÜ AVRO BÖLGESİ

Kuruluşun raporuna göre daha önce yüzde 7 daralacağı tahmin edilen Avro Bölgesi'nde işler kötüleşince, beklentiler de aşağı yönlü revize edildi. Yeni beklenti, bölgede yüzde 8,2 daralma görülmesi. Ülkelere baktığımızda da Almanya'nın yüzde 6,7 oranında küçülmesi beklenirken İtalya'da yüzde 9,5, İspanya'da yüzde 9,6, Fransa'da yüzde 9, İngiltere'de yüzde 7,8 daralma bekleniyor. Raporda ABD ekonomisinin de yüzde 5,6 daralacağı tahmini yapılırken, Rusya'da yüzde 5, Çin hariç gelişmekte olan ülkelerde yüzde 1,7'lik küçülme öngörülüyor.

BÜYÜME, TELAFİ ETMEYECEK

Kuruluş, bütün dünyada 2021'de büyüme bekliyor ama bu beklenti, küçülmeyi telafi edecek boyutta değil. Buna göre Avro bölgesi bu yıl 8,2 küçülecek ama 2021'deki yüzde 4,4'llük büyüme bunu telafi etmeyecek. Global ekonomi bu sene yüzde 4,6 daralıp 2021'de yüzde 5,1 büyürse artıya geçmiş olacak.

AVRUPA, 2. ÇEYREKTE YÜZDE 10-20 KÜÇÜLÜR

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ederken yüzde 8-12 arasında daralacağını söyledi. Lagarde, bölgede ikinci çeyrekte ekonomik faaliyetlerin durması sebebiyle yüzde 10-yüzde 20 arasında küçülme tahmini de yapıldığını dile getirdi.