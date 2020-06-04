Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçuşlarda bu setlerin sunumu ve gerekli hijyen tedbirlerinin alınmasından ise hijyen uzmanı kabin memuru sorumlu olacak. Uçak içi hareketliliğin azaltılması, yolcular ve kabin ekipleri tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulmasından da sorumlu olan hijyen uzmanı, yolcuların uçuş boyunca maske kullanımını da takip ederek aynı sıradaki yolcuların ikram tüketimi sırasında aynı anda maskelerini çıkarmamasını sağlayacak. Tuvalet kullanımı sırası oluşmaması için yolculara yönlendirmelerde bulunan hijyen uzmanı, tuvaletleri de dezenfekte edecek.