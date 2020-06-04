Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye genelinde restoran, kafe ve birçok işletmenin yanı sıra seyyar satıcılar da tezgahlarını kapatmıştı. 1 Haziran itibariyle normalleşmenin ilk adımları atılırken, Eskişehir’in en uğrak noktalarından biri olan Köprübaşı’nda seyyar sifon limonata satıcıları da bugün tezgahlarını açtı. Bölgenin simgesi haline gelen sifon limonatacılar, kentte hakim olan güneşli havayla birlikte gözünü serinlemek isteyen vatandaşlara çevirdi. Limonatacılar tezgahlarını dezenfekte ettirdikten sonra maskelerini de takarak tedbirli bir şekilde çalışmaya başladı.

“Tedbirlerimizi aldık, satışa hazırız”

Yeni normalin ilk adımlarıyla birlikte tedbirlerini alıp tezgahını açan seyyar sifon limonata satıcısı Uğur Satır, vatandaşların limonataya henüz rağbet göstermediklerini belirtti. İlerleyen günlere dair umutlu olduğunu aktaran Satır, “Yeni normale geçişle birlikte biz de tezgahlarımızı açtık. Tedbirlerimizi aldık, maskemizi taktık ve satışa hazırız. Sifon limonata özellikle Köprübaşı bölgesinde bir simge haline geldi. Yaz aylarında yoğun oluyoruz. Şu anda fazla gelen giden yok ama ilerleyen günler için umutluyuz” diye konuştu.