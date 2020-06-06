Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak" dedi.
Bakan Albayrak: 'Bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak'
06.06.2020 - 20:34 | Son Güncelleme: 06.06.2020 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yusufeli Barajı'na ilişkin "Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak." açıklamasında bulundu.
Etiketler : bakan albayrak,eser,ülke,
709363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/709363.aspx
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