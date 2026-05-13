Burak Bulut ile Eda Sakız, Ağustos 2025’te düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirmişti. Son dönemde ilişkilerinde kriz yaşadıkları yönündeki iddialarla gündeme gelen ünlü çiftin evliliği resmen sona erdi. Boşanma kararını açıklayan Burak Bulut, ayrılığın tek celsede gerçekleştiğini duyurdu.

Şarkıcı Burak Bulut ile sosyal medya fenomeni Eda Sakız, 12 Ağustos 2025 tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirilen gösterişli bir törenle dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının konuştuğu çiftin son dönemde evliliklerinde sorun yaşadığı öne sürülürken, Eda Sakız’ın sosyal medya hesabından “Bulut” soyadını kaldırması ayrılık iddialarını daha da güçlendirmişti.

Ünlü çiftten beklenen açıklama sonunda geldi. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Burak Bulut, boşandıklarını doğrulayarak evliliklerinin tek celsede sona erdiğini söyledi.

Burak Bulut ile Eda Sakız boşandı! ‘İhanet’ açıklaması geldi

BURAK BULUT: BİZDE İHANET OLMAZ

Boşanma sürecine ilişkin konuşan Bulut, “Evet, boşandık. Bizde ihanet olmaz. Evliliğimizde bazı anlaşmazlıklar yaşadık” ifadelerini kullandı.

EDA SAKIZ: HİÇBİR GERÇEKLİĞİ YOK

Öte yandan, hakkında çıkan iddialarla geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Eda Sakız da sessizliğini bozmuştu.

Sakız yaptığı açıklamada, haklarında ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Son günlerde hakkımızda çıkan haberlerin ve iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur. Sadece etkileşim almak amacıyla insanların özel hayatı üzerinden asılsız senaryolar üretilmesini üzücü buluyorum” dedi.

