Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren düzenleme ile afetler sebebiyle en fazla bir yıla kadar ertelenmesine karar verilen elektrik ve doğalgaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatına yönelik, anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyeti gecikme zammı tutarını geçmemek üzere bakanlık bütçesinden karşılanacak. Bu çerçevede, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Bakanlık tarafından bildirilen finansman maliyetine yönelik uygulama esaslarını şirketlere tebliğ edecek. Şirketler, tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatının ertelenmesi dolayısıyla önceki ay içerisinde katlandıkları finansman maliyetini, takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde EPDK'ye iletecek. Bakanlık, finansman maliyeti tutarlarını EPDK tarafından yapılan bildirimi müteakip 5 iş gününde ilgili şirketlerin hesabına aktaracak.