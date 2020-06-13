Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında işten çıkarma yasağının uzayacağını söyledi.

Bakan Selçuk "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Pandemi başladığında en önceliğimiz vatandaşlarımızı bu süreçteki negatif etkilere karşı korumaktı. Onun için de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi adı altında bir sosyal koruma kalkanı açıkladık. Çalışma hayatında ise temel olarak fesih kısıtını koyduk ki iş gücümüzü istihdamımızı koruyabilelim. Biz biliyorduk ki bu ekonomik dönem geçtiği zaman hızlıca ekonomik toparlanmaya geçebilelim. Fesih kısıtı sebebiyle hem işlerini kaybetmelerini engelledik vatandaşlarımızın, aynı zamanda işverenlerimize de nakdi destekler sağlayarak da biz bu süreçte hem işverenlerimizi hem işçilerimizi korumayı hedefledik.

Fesih kısıtı, pandemi döneminde çalışanımızı korumak için önemli bir unsurdu. İnşallah istihdamımızı korumak için bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz.

Diğer bir konu esnek çalışma ve part time çalışma yöntemleri en önemli unsurlardan bir tanesi. Biz bu kısmi çalışmayı arttırdığımız zaman veriler gösteriyor ki, kısmi çalışma part time çalışmayla işsizlik rakamları negatif. Biz ne kadar fazla teşvik edebilirsek o kadar işsizliği azaltabileceğiz, hem kadın ve gençlerimizin istihdama katılmalarını sağlayacağız.

Belli yaş üstü nüfusumuzdan da bize talepler vardı. Pandemi sonrası çalışma hayatı çok değişti. Bizim de güncellememiz gerekiyor. Bütün nüfusumuzun bütün gruplarına dair onların çalışma hayatına kazandırılmasına yönelik çalışıyoruz. Ben bir konuyu daha açıklamak isterim. Bir diğer teşvik edici unsurumuzsa işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Araştırmalarımız gösteriyor ki genel olarak işsizlerimizin yüzde 35'i, 1 - 3 ay arasında işsiz kalıyorlar. Biz bu çalışanlarımzıı 3 ay içinde geriye döndürebilirsek kazanım sağlayacağız. 3 ay içinde geri döndükleri zaman işe; biz 3 aylık sigortaları ödeyeceğiz.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ: KIDEM TAZMİNATIYLA NASIL BİRLEŞECEK?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi; Türkiye'de bizim nüfusumuz yaşlanmakta. Bizim şu anda Cumhurbaşkanımızın da hep ifade ettiği gibi önemli bir demografik fırsatımız var. 2045 gibi sürede; ondan sonra yaşlı nüfusumuz genç nüfusumuzdan fazlalaşmaya başlayacak. Bizim emeklilik sistemlerini, birinci basamak SGK tarafından sağlanıyor ama ikinci üçüncü basamak emeklilik sistemlerini değerlendirmek durumundayız. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de ikinci ve üçüncü basamakları ortaya koymak istediğimiz bir model. Çalışma hayatı dinamik bir süreç. Sosyal taraflarla sürekli konuşuyoruz. Buna dair de müzakerelerimiz devam etmekte. Masada birden çok modeller oluyor her daim. Ama buradaki temel hedefimiz emekli olduğunda hem daha iyi bir gelir seviyesi sağlama hem de ülkemize ikinci, üçüncü basamağı kazandırabilmek.



KIDEM TAZMİNATIYLA NASIL BİRLEŞECEK? PLANLAR VE HAZIRLIKLAR NEDİR? KAZANILMIŞ HAKLAR NE ÖLÇÜDE, NASIL KORUNACAK?

Kazanılmış haklar korunacak. Fakat ben müzakere devam ederken daha da modeller otururken bu konuda tam detay vermeyeyim. Bahsettiğiniz gibi birden çok model var. Bu karma bir emeklilik sistemi. Bunun yüzde 8,33'lük kısmı var; tamamlayıcı olan kısmı. Bunun gönüllü seçilecek kısmı da olacak. Bunlar tam netleşmedi. Biz taraflardan önerilerini de aldık. Netleştikten sonra inşallah açıklarız

İŞSİZLİK ORANLARINI DÜŞÜRECEĞİZ

Kısmi çalışma modelleri sayesinde, gençlerimiz de iş hayatına daha hızlı girecek, kadınlarımıza yönelik aile hayatında daha iyi uyum sağlayacağız; işsizlik oranlarını da düşüreceğiz.

"20 MİLYARLIK KAYNAĞI ULAŞTIRDIK"

Bu süreçte en etkin çalışan alanlarımızdan bir tanesi de sosyal yardımlardaki geniş kapsamımız oldu. 3 faz halinde planladık. Toplamda biz 6 milyon haneye ulaşıp 1000'er liradan 6 milyar ulaştırmış olduk. Toplamda bakanlığımız bünyesindeki çalışma alanlarımızda 20 milyar liralık bir kaynağı vatandaşımıza ulaştırmış durumdayız.

EMEKLİLERE BAYRAM ÖNCESİ ERKEN ÖDEME

Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ilgili planlıyoruz. Normal sürede de olabilir erken de olabilir.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Bizim engelli bakım kuruluşlarımız, yaşlı bakım kuruluşlarımız, çocuk evlerimiz var. Biz sosyal hizmetler alanında neredeyse 100 bin vatandaşımıza hizmet sunmaktayız. En önemli kırılgan grubumuz da huzurevlerindeki sakinlerimizdi. Yüzde 50'sinden daha fazlası 80 yaşın üzerinde. Dolayısıyla biz öncelikli olarak yaşlılarımıza karşı sıkı önlemler aldık. 81 ilimizde, 81 tane sosyal izolasyon kuruluşumuz vardı. Bütün çalışanlarımıza da teşekkür etmek isterim. Sabit vardiyaya geçtiler, 14 gün boyunca hem girerken test yaptırdık. 14 gün boyunca huzurevlerimizde kaldılar, çıkarken de test yaptırarak pozitif varsa karantinaya aldık.

"YAŞLILARIMIZI KORUMAYI BAŞARDIK"

Maalesef tabi ki vakalarımız oldu ama vefat oranlarımıza baktığımız zaman diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman; bizde oran yüzde 4'te kaldı. Şu anda da vakalarımızın bir kısmı hastanede. Çoğu şifa buldu. 90 - 95 yaşını aşmış amcalarımız teyzelerimiz şifa buldu. Dolayısıyla etkin bir kontrol sistemiyle huzurevlerimizdeki sakinlerimizi de Kovid'e karşı korumayı başardık çok şükür.