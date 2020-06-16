Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 1,58 yükseldi. Endeks 1.725,63 puan artışla 111 bin 281 puan olurken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi yüzde 1,53 değer kazandı.
Borsa ilk yarıda yükseldi
16.06.2020 - 13:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,58 değer kazandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,yükseliş,bist,
711395 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/711395.aspx
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