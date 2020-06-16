Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 1,58 yükseldi. Endeks 1.725,63 puan artışla 111 bin 281 puan olurken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi yüzde 1,53 değer kazandı.