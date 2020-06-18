Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ormanları artık İHA ile gözlemlediklerini dile getiren Pakdemirli "İki adet amfibi uçak, bir adet yönetim uçağı, 27 adet su atar helikopter, altı adet idari helikopter ve bir adet de İHA’dan oluşan hava gücüne sahibiz. İHA, 24 saat uçarak gece ve gündüz, 23 bin feet de bulunduğu noktadan 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyerek, 361 adet yangın gözetleme kulemizin yaptığı görevi yerine getiriyor. İnşallah 2023 yılında müdahale süresini 10 dakikaya düşüreceğiz" diye konuştu. Pakdemirli, şöyle devam etti: Orman kırmızı çizgimiz. Yanan orman alanının başka amaç için kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. İnşaallah her bir insan için bir tane ağaç dikeceğiz.