Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasada ve özellikle internet sitelerinde satılan taklit ve düşük ayarlı altınlar için harekete geçiliyor. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), bu ürünleri imal eden ve satanlar için yasal düzenleme kararı aldı. Böylece tüketicinin mağduriyeti önlenecek. İKO Başkanı Mustafa Atayık "Bu tür altın kalpazanlığı yapanlar, imitasyon altın üretenler ve düşük ayar altın geliştirenler için yasalarımızda herhangi bir cezai müeyyidenin olmaması, ne yazık ki bu tür işlemleri yapanları cesaretlendiriyor. Günümüzde taklit altınların sanki gerçekmiş gibi bilinen internet sitelerinden satılması da çözümü zorlaştırıyor. Tüketiciler de bilmeyerek veya bedelinin çok altında bir fiyatla aldıkları bu altınları, düğünlerde hediye olarak takıyor. Düğün sahipleri, altının sahte olduğunu bozdurmaya gittiğinde anlıyor. Bu durum kuyumcu esnafı ile vatandaşları karşı karşıya getiriyor" dedi.

Başlatacakları çalışmayla en kısa zamanda gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağını bildiren Atayık; bu ürünleri basan, satan ve hatta bilerek alanların da ağır hapis ve para cezasına maruz kalacaklarını söyledi. Atayık "Artık Darphane damgalı cumhuriyet sikke ve ziynet altınlarının taklidini üreten ve düşük ayarlı yapanlara göz açtırmayacağız. Kuyumcu esnafımız ve müşterilerimiz müsterih olsunlar, bu kalpazanlar en ağır hapis ve para cezalarıyla cezalandırılacaktır" ifadelerini kullandı.