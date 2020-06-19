Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu gençlerin il müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Birimleri aracılığıyla desteklendiğini, ev ve iş yerlerinde sık sık ziyaret edildiklerini anlatan Bakan Selçuk "Devlet olarak elimiz hep bu çocuklarımızın üzerinde olacak. Biz onların her daim hamisiyiz. Gençlerimiz ayrıca özel sektör istihdam teşviki, şartları sağlamaları hâlinde işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği gibi desteklerden de yararlandırıldı" dedi.