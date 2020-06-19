Bu gençlerin il müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Birimleri aracılığıyla desteklendiğini, ev ve iş yerlerinde sık sık ziyaret edildiklerini anlatan Bakan Selçuk "Devlet olarak elimiz hep bu çocuklarımızın üzerinde olacak. Biz onların her daim hamisiyiz. Gençlerimiz ayrıca özel sektör istihdam teşviki, şartları sağlamaları hâlinde işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği gibi desteklerden de yararlandırıldı" dedi.
Devletin baktığı gençlere kalkan
19.06.2020 - 03:36 | Son Güncelleme: 19.06.2020 - 03:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasında yetişen ve kurum bakımından ayrılan gençleri Covid-19'la mücadele sürecinde daha yoğun bir şekilde takip ettiklerini belirterek, şu ana kadar yaklaşık 1.000 gence maddi destek sağlandığını ve özel sektörde istihdamlarının desteklendiğini bildirdi.
Etiketler : zehra zümrüt selçuk,
711989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/711989.aspx
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