Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut satışları Ümraniye'de yüzde 28,6, Sultangazi'de yüzde 15,5 ve Beylikdüzü'nde yüzde 13,4 artış gösterdi. Konut satışlarının en fazla düştüğü ilçeler; yüzde 46,7 ile Zeytinburnu, yüzde 27,9 ile Şişli ve yüzde 25,1 ile Sarıyer oldu. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, bu dönemde özellikle şehir dışındaki bölgelerde satışların arttığını; Zeytinburnu, Şişli gibi nüfus ve yapı yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda ise satışların ortalamanın çok üzerinde düşüş gösterdiğini vurguladı. Tüketicilerin konut tercihinde, yeşil alanlara erişimle birlikte deprem güvenliğinin ön plana çıktığını kaydeden Taş “İstanbul'da özellikle Ümraniye-Çekmeköy hattına yönelik ilginin son dönemde arttığını görüyoruz" dedi. Era Türkiye Direktörü Toros Cumhur ise satışların en çok arttığı diğer iki bölgenin de şehir merkezine nispeten uzak konumdaki Sultangazi ve Beylikdüzü olduğunu belirtti.

Fiyatların en çok arttığı beş ilçe

Ümraniye 28,6

Sultangazi 15,5

Beylikdüzü 13,4

Gaziosmanpaşa 11,8

Bayrampaşa 11,8

Fiyatların en çok düştüğü beş ilçe

Zeytinburnu 46,7

Şişli 27,9

Sarıyer 25,1

Tuzla 19,3

Büyükçekmece 18,3