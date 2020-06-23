Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tellioğlu, son iki yıldır inşaat malzemelerine en az yüzde 50 zam gelmesine rağmen ortalama konut fiyatlarının aynı kaldığını ileri sürerek "Konut kredi faizlerinin düşmesi ile oluşan talebe, aşırı zam yaparak karşılık verilmemeliydi. Geçmiş yüksek inşaat malzeme maliyetleri en azından belli bir zaman diliminde kademeli olarak fiyatlara yansıtılmalıydı. Düşük faizli konut kredileri asla 'fırsatçılığa' dönüştürülmemeli, haksız, aşırı fiyat artışı ile suistimal edilmemeli, etmek isteyenlere de asla fırsat verilmemeli" değerlendirmesinde bulundu.