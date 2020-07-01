Beklenti, ülke ekonomisinin yüzde 2 daralması yönündeydi. İlk çeyrek verileri ile İngiliz ekonomisi, 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu. Athow, İngiliz ekonomisinin sadece mart ayındaki daralmasının yüzde 6,9 olduğunu da hatırlattı.
İngiliz ekonomisinde 41 yılın en kötüsü
01.07.2020 - 04:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 - 04:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde, beklentilerin üzerinde, yüzde 2,2 daralma kaydetti.
Etiketler : ingiltere,ingiltere ekonomisi,
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