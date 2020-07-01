Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beklenti, ülke ekonomisinin yüzde 2 daralması yönündeydi. İlk çeyrek verileri ile İngiliz ekonomisi, 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu. Athow, İngiliz ekonomisinin sadece mart ayındaki daralmasının yüzde 6,9 olduğunu da hatırlattı.