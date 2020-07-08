Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgının yaşandığı birçok dev ülkeden çok daha iyi durumda olan Türkiye alınan tedbirlerle de V şeklinde çıkış için kolları sıvadı. Salgının başlamasının ardından istihdamın korunması için kısa çalışma ödeneğinden 'işe devam' desteğine kadar çeşitli tedbirler alan, iş yerlerine uzun vadeli kredi destekleri sağlayan, kredi ödemelerini öteleyen hükûmet, bu sektörlerin ürettiğinin alınabilmesi için tüketicilere yönelik kararlar da aldı. Konutta 18 yıla varan vade ve 2 yıl ödemesiz dönem, otomobil, beyaz eşya ve mobilyada 60 aya varan vadeler, kredi kartında uzatılan taksit süreleri, tüketim için alınan tedbirler arasında yer aldı. Böylece hem üretim hem tüketim tarafı desteklendi, ekonomide canlanma başladı. Ülkemizde üretip dünyanın yaklaşık 200 ülkesi ile serbest ticaret bölgesine satan Türk ihracatçısı da, haziran ayıyla birlikte hızlı bir çıkışa başladı. İhracat haziran ayında 'eski normal' dönemin bile üzerine çıkarak önemli bir rekor kırdı. Bu rekorla yılın kalan bölümü için ümidini artıran sektör, talebin azaldığı ülkelerin eksiğini yeni pazarlarla kapattı, 1.500 yeni ihracatçıyı sektöre kazandırdı. Yurt dışında talebin azalmasına rağmen otomobilde hem içeride, hem dışarıda gaza basıldı. Kimya ihracatçıları dezenfektan ve kolonya üretiminde kullanılan ürünler başta olmak üzere birçok ham madde ihracatıyla yıl sonu hedefini 20 milyar dolar olarak belirledi. Mobilyacılar, e-Ticaret sayesinde geçen yıla göre yüzde 31 satış artışına imza attı. Mutfak sanayicileri sundukları modelle Avrupa Birliği'nden (AB) destek gördü. Türk narenciyesi ve kuru meyveleri de talep artışından faydalandı ve ekonomide yukarı doğru hızlı çıkışın en önemli dinamosunun ihracat olacağı ispatlanmış oldu. İş dünyası, hem hız hem kalite açısından tedarik zincirinin önemli halkasının Türkiye olacağını, bunun da ihracatta yeni rekorları gündeme getireceğini ifade ediyor.



Otomobil ihracatı yeniden gaza bastı

En büyük ihraç pazarı olan Avrupa'da talep yüzde 90'a varan oranda azalınca duraklayan otomotiv ihracatı, yeniden gaza bastı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birliği (OİB) kayıtlarına göre sektör yılın ilk 6 ayında 4,2 milyar dolarlık binek otomobil ihraç etti. Geçen yılın haziran ayında 865 milyon dolarlık binek otomobil ihracatı yapılırken, 'yeni normal' döneminin ilk ayı olan haziranda 785 milyon 25 bin dolarlık dış satış umutları artırdı. Sektör haziranda en fazla binek oto ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım geçen yıla göre yüzde 31,7 arttı. İkinci sıradaki Almanya'ya satışta yüzde 20 artış gerçekleşirken, İsrail'e yüzde 166 artış oranı ile 62 milyon 984 bin dolarlık ihracata imza atıldı. Mısır'a yüzde 163, Bulgaristan'a yüzde 117'lik ihracat artışı sağlandı.



Kimyacılar 20 milyar dolarlık hedefe kilitlendi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçı Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, sektör olarak bu sene 20 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını ifade etti. Pandemi öncesinde bu yıl için 22 milyar dolar hedef belirlediklerini, yeni dönemde hedefi revize ettiklerini söyleyen Pelister "Kimya sektörümüz nisan ayı dâhil, imalat sanayi kapasite kullanım oranının üzerinde performans sergiliyor. Hijyen ve temizlik ürünleri ile ilaç ve medikal sektörün ne kadar hayati olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Bu süreçte iç piyasanın talebini karşılamayı öncelik edindik. Şimdi ihracatı da zirveye taşıyacağız" dedi. Ülke ihracatının yüzde 11'inin üzerindeki tutarını kimya sektörü gerçekleştiriyor.



Narenciye ilk yarıyı artışla tamamladı

En önemli pazarlarından biri olan Rusya'ya satışını artıran narenciye ihracatçısı, ilk yarıyı pozitif kapattı. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz "Yılın ilk 6 ayında turunçgil ihracatında yüzde 9'luk artış görüldü. Bir önceki yıl 593 bin ton turunçgil ihracatı yapılırken, bu yılın aynı döneminde 645 bin ton turunçgil ihracatı gerçekleşti. Bu da 331 milyon dolarlık döviz girdisi demek. Önümüzdeki aylarda üretim ve ihracat artacaktır. Covid-19 sürecinin başarılı yönetimi birçok sektör gibi bize de olumlu yansıdı. Türkiye yurt dışında 'güvenilir ülke' konumunda" diye konuştu.

İMMİB'in projesine AB'den destek geldi

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), endüstriyel atıkların değerlendirilerek kaynakların etkin kullanımı ile ekonomide sürdürülebilirliği amaçlayan projesi Coralis ile AB'den destek aldı. İMMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, dünyanın en büyük sivil araştırma fonu olan "Ufuk 2020" programı kapsamında yapılan başvurulardan 11 Türk kuruluşun yer aldığı 8 projenin AB tarafından 4,4 milyon avro tutarında destek aldığını ve Coralis projesinin de bu başarılı kuruluşlar arasında yer aldığını bildirdi.



Mobilya 'eski normal' dönemi geride bıraktı

Salgın döneminde yurt dışı satışlarını e-Ticaret yönteminde yoğunlaştıran mobilya sektörü, haziran ayında başlayan 'yeni normal' döneminde kelimenin tam manasıyla patlama yaşadı. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), karantina döneminde başta Avrupa Birliği ve ABD'nin talebiyle hızlanan taleple, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36 artışla 36 milyon dolarlık ihracata imza attı. AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer "Süreci iyi yönettiğimizi, ihracata hızlı dönüş yapacağımızı söylemiştik. Almanya'ya yüzde 114, Hollanda'ya yüzde 120, ABD'ye yüzde 110 ve Fransa'ya yüzde 86 ihracat artışı gerçekleştirdik" dedi.