Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trendbox'un verilerine göre Türkiye’de koronavirüs vakasının açıklandığı ilk gün olan 11 Mart itibarıyla bakkallardan sırasıyla en çok kolonya, el temizleyici, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünleriyle un, makarna, konserve balık, hazır çorba gibi uzun süre dayanabilecek ve daha çok evde yapılabilecek gıdalar satın alındı.

Pandemi sürecinin uzaması ve evde kalınan sürenin artışıyla mart ve nisan ayında alışveriş sepetinin vazgeçilmezi maya ve un oldu. Nisan ayının son haftasında ise stok yapılan kolonya, el dezenfektanları, makarna ve tuvalet kağıdı kategorilerinde düşüş başladı. Sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği ve ramazan ayının başladığı mayıs ayında kahvaltılık ürünler ve atıştırmalıklar ön plana çıktı.

1 Haziran normalleşme dönemiyle de alışverişte eskiye dönüş başladı. Hazır çorbalar, hamur ve pasta malzemeleri, un, maya, margarin ve süt ürünlerinde son üç aya göre yüzde 16 oranında azalma görülürken, gazlı içecekler, gofretler, kekler, çikolatalar ve maden suları ürünlerinde ise yüzde 46 oranında artış yaşandı.