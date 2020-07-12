Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü törenle ulaşıma açıldı. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde altı yılda tamamlanan köprü ve bağlantı yolları; Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağladı. Botan Çayı üzerinde, bölgedeki terör saldırılarına rağmen inşası tamamlanan, 450 metre uzunluğuna sahip köprü, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliği taşıyor. Proje sayesinde Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate inecek, vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunulacak. Bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf elde edilerek, ekonomiye katkı sağlanacak.



Açılışa telekonferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Beğendik Köprüsü ve Küçüksu-Hizan-Pervari yollarının ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Köprümüzün ve yolumuzun yapıldığı yer, ülkemizin en zorlu coğrafyalarından biridir. Türkiye'nin dört bir yanını kara ve demir yollarıyla, köprülerle, tünellerle, geçitlerle donatırken, böylesi bir coğrafyayı da ihmal etmedik. Mücadeleden kaçmadık, tabiatın zorluklarının üstesinden gelmeyi tercih ettik. 6.100 km kara yolumuz vardı iktidara geldiğimizde... Biz bunu 27 bin 300 km'ye uzattık. Biliyorduk ki yol medeniyettir. Yapımı biraz uzun sürse de, hamdolsun bu projeyi de tamamladık. Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin eseri olan bu köprü sayesinde, bölgede turizm ve ticaret gelişecek, insanımızın kazanç kapıları çeşitlenecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da şunları söyledi: Beğendik Köprüsü, alanında Türkiye'nin en önemli ve en büyük köprülerinden biri. Türünde en geniş köprü, orta açıklığı 210 metre, toplam uzunluğu 450 metre... Yükseklik bakımından da Türkiye'nin yüksek köprülerinden biri, 165 metre yüksekliğinde... Bugün köprüyle birlikte 70 kilometrelik bağlantı yolları da hizmete açıldı. Bu proje bölge halkı için büyük öneme sahip. Mevcut yolun çok büyük bir bölümü stabilize yol ve çok büyük bir rakımda dağları dolaşarak gidiyor. Hem çok tehlikeli hem de çok uzun bir yol. Projeyi, mevcut yolun daha aşağısında tamamladık. Köprüler ve tünellerle yolun güvenliğini ve konforunu artırdık. Terör örgütlerinin, tamamlanmaması amacıyla gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle proje ağır ilerledi. Fakat bölge halkımız için canla başla çalıştık ve bu projeyi tamamladık. Bölgeye önemli bir ekonomik ivme kazandıracak" ifadelerini kullandı.





Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Twitter’dan eski köprü ile yeni köprünün fotoğrafını paylaşıp, “İşte eski Türkiye ile yeni ve güçlü Türkiye’nin farkı” yorumunu yaptı.