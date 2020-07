Türkiye Gazetesi

Esnafa özel can suyu desteği kapsamında Turkcell, kafe, kuaför, taksi durağı gibi küçük işletmelerin ilk üç ay boyunca sabit internetini karşılıyor. Bütün bunların yanı sıra kendi müşterilerine mesajla kampanyalarını duyurmak isteyen esnafa da Mesaj Üssü servisinden aldığı SMS adedi kadar SMS'i de Turkcell ekleyerek ikiye katlıyor. Ayrıca Mesaj Üssü servisine ilk defa abone olan iş yerlerine anında 500 SMS hediye ediliyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ülkenin can damarı olan esnafı bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla can suyu destek paketi hazırladıklarını belirterek “Yaşadığımız bu süreçten en fazla etkilenen esnafımıza yönelik destek paketimizi, onların sesine kulak vererek hazırladık. Sosyal mesafenin korunması için kapatılan küçük işletmelerimize yönelik destek paketimiz ile esnafımızın bu zor zamanında da yanında olmayı amaçlıyoruz” dedi.