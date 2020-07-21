Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de mevcut bir gaz rezervuarının depolama amacıyla ilk kez kullanıldığı Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nin üçüncü fazında inşaat çalışmaları sürüyor. Tesiste Faz-1 ve Faz-2 projelerinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sırasıyla 2007 ve 2016'da tamamlandığını hatırlatan Koloğlu Holding Strateji ve Planlama Direktörü Arzu Atik, inşa ettikleri Faz-3 projesinde ise mühendislik ve satın alma faaliyetlerinin devam ettiğini, yüzde 10 fiziki ilerleme sağlandığını aktardı. Atik, "Hâlihazırda 2,8 milyar metreküp depolama kapasitesi olan tesise yapacağımız 495 milyon dolar yatırımla bu kapasite 4,6 milyar metreküpe çıkacak. Tesisin toplam günlük gaz çekme kapasitesi ise şu anki 25 milyon metreküp olan seviyesinden 75 milyon metreküpe ulaşacak. Tesisi 2022'nin ortasında devreye almayı planlıyoruz” dedi.

ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI

Türkiye'de Kuzey Marmara dışında Tuz Gölü Yeraltı Depolama Tesisi'nin de bulunduğunu anımsatan Atik, "Ancak, Tuz Gölü'nde mevcut bir rezervuar değil, tuz madeni eritilmek suretiyle oluşturulan mağaralarda gaz depolanıyor" ifadesini kullandı. Türkiye gibi ihtiyacının büyük bir kısmını ithal eden ülkeler için doğal gaz arz güvenliğinin çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Atik, şunları kaydetti: "Doğal gaz ithalatında Rusya ve İran gibi ülkelerin ağırlığı söz konusu. Bu çerçevede uzun vadede yapılan ilave boru hattı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarının yanı sıra Kuzey Marmara gibi yer altı depolama tesisleriyle özellikle kısa süreli ve acil durum ihtiyaçlarının karşılanması adına ciddi bir kapasite oluşturuluyor. Ayrıca, arz güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu açıdan, Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Projesi’nin ciddi stratejik öneme sahip."

İHTİYACIN %20'Sİ DEPOLARDAN

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi'nin 2023'te 5,4 milyar metreküp gaz depolama kapasitesine sahip olması planlanıyor. Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi’nin kapasitesinindeki artış ve LNG tesislerinin de katkısıyla 2023'te 11 milyar metreküplük depolama kapasitesinin oluşturulması hedefleniyor. Böylece, Türkiye'nin 2023'teki doğal gaz ihtiyacının yüzde 20'si depolardan karşılanabilecek.