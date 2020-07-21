Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, normalleşme döneminin girişimciliğe etkilerini değerlendirmek üzere, 'Yeni Nesil Girişim Sohbetleri' temasıyla 21 Temmuz'da düzenlediği PİLOT Infoday'da girişimcilik ekosistemini buluşturdu. Panelde konuşan Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, "Dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan çevik teknoloji girişimlerinin yön verdiğini görüyoruz. Türkiye bu anlamda çok büyük potansiyele sahip. Normalleşmenin getirdiği fırsatları önceden gören ve gerekli çözümleri doğru zamanda üreten girişimler oyuna bir adım önde başlayacak." diye konuştu.

PİLOT ile yerli ve milli teknoloji girişimlerini desteklediklerini belirten Özhan, "2013 yılından bu yana buradan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği sağladık. Mezun olan bu girişimlerden 24 tanesi yatırım alarak yenilikçi iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı yakaladılar. Mezun olan bu girişimler, 2019'da 350 kişiye istihdam sağlarken, 41 milyon TL ciro elde etti. 2020 yılında PİLOT'a katılmaya hak kazanan girişimler de titiz bir değerlendirme sonucunda belirlendi. Programa kabul edilen her ekibe 150'şer bin TL nakit desteği sağlayacağız." dedi.

Özhan ayrıca, büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla kurmuş oldukları sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yaptıklarını belirtti.

Figopara Kurucu Ortağı ve CEO'su Koray Gültekin Bahar, Tarvenn Ventures CEO'su ve TechOne Fonu Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk, Collective Spark Kurucu Ortağı Atıl Erken ve Teknoloji yazarı Timur Sırt moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik, video paylaşım sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı.