Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) teknik işleticiliği Eureko Sigorta’dan Türk Reasürans’a geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir kamu kurumu olan ve teknik işleticisi beş yılda bir ihale yoluyla belirlenen DASK’ın son üç dönemdir faaliyetlerini Eureko Sigorta sürdürüyordu. Eureko Sigorta’nın 15 yıllık görev süresinin ardından 8 Ağustos 2020 itibarıyla DASK’ın teknik işleticiliğini Türk Reasürans üstlenecek. Eureko Sigorta Genel Müdürü Uco Vegter, olası büyük bir depremde DASK’ın hasar ödeme kapasitesini 25 milyar TL’ye ulaştırdıklarını belirterek “DASK’ın gerek poliçe adetlerinin gerekse fon büyüklüğünün geldiği nokta deprem güvenceli bir Türkiye adına son derece ileri adımlar oldu. Gururla ve gönül bağıyla yönettiğimiz DASK’ı bugün Türk Reasürans’a devrediyoruz. Türk Reasürans’ın da bizden devraldığı bu bayrağı en iyi şekilde daha ileriye taşıyacağına inancımız sonsuz” dedi.

383 MİLYON TL HASAR ÖDEMESİ

Eureko Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İsmet Güngör de Eureko Sigorta’nın DASK’ın teknik işleticiliğini üstlendiği 2005’te 2,4 milyon olan poliçe adedinin Temmuz 2020 itibarıyla 10 milyona, 2005’te 312 milyon TL olan fon büyüklüğünün de 11 milyar TL’ye yaklaştığını kaydetti. 2005’te yüzde 19 olan sigortalılık oranının bugün yüzde 55’e yükseldiğini ifade eden Güngör, 137 milyonu Van depremi, 173 milyonu ise Elazığ depremi olmak üzere toplam 383 milyon TL tazminat ödemesi yapıldığını kaydetti.

HEDEF, POLİÇESİZ KONUT BIRAKMAMAK

DASK poliçesi bulunmayan konut bırakmamak hedefiyle çalışacaklarını vurgulayan Türk Reasürans Genel Müdiresi Selva Eren, şunları kaydetti: DASK’ın kuruluşundan bu yana elde ettiği başarıyı ve halkımızın bu kuruma olan güvenini daha da ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmeye hazırız. Bunlardan ilki olan Katastrofik Risk Modelleme Platformu, sadece Türkiye’de değil dünya sigorta ve reasürans sektörüne de hizmet verecek nitelikte global bir yazılım olarak tasarlandı. Bir diğer projemiz de Olağanüstü Deprem Hasar Yönetimi üzerine. Bu bağlamda; daha az deprem riski bulunan Ankara, Konya gibi bir ilde konuşlanmak üzere; öncelikli olarak ‘Çağrı Merkezi’ hizmetinin verileceği bir yapıyı mevcut hâlinden farklı olarak DASK/Türk Reasürans bünyesinde oluşturacağız. Deprem öncesi hasar önleyici ve azaltıcı tedbirleri hayata geçireceğiz.