Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2020’nin üçüncü Enflasyon Raporu’nu 29 Temmuz’da Ankara’da açıklayacak. Toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, bir sunum yapacak. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, koruyucu tedbirler gözetilerek düzenlenecek. Önceki toplantıda enflasyonun, 2020 sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4) gerçekleşeceği öngörülmüştü. Ekonomistler, yıl sonu enflasyon tahmini üzerinde yukarı yönlü risklerin arttığını, bu gelişmenin, bankanın politikalarında öncelikli konu olmaya devam edeceğini belirtti.

TEDBİRLER GELECEK

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek “Yüzde 7,4 seviyesinde bulunan orta nokta tahmininin ne ölçekte güncelleneceği sorusunun cevabı net değil. Düşüncemiz, özellikle kredibilite açısından TCMB’nin 1-1,5 puan kadar yukarı yönde revizyona gitmesinin doğru olduğu” dedi. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen ise “Salgın özellikle gıdada bir talep oluşturdu. TL’deki değer kaybının da etkisiyle, fiyatlar beklenenden daha güçlü arttı. Biz de hazirandaki olumsuz sürpriz sonrasında, yıl sonu enflasyon tahminlerimizi yüzde 8,5’ten yüzde 9,5’e yükselttik” diye konuştu. Albaraka Türk Başekonomisti Dr. Ömer Emeç ise şunları söyledi: TCMB, birim maliyetlerinde bir kötüleşme görmüş olabilir. Yılın ikinci yarısında talebin gerileyeceği öngörüsü hâkim. Ancak biz bu noktada özellikle kredilerde son birkaç ayda görülen ivmelenmenin sürmesi durumunda, ekonomik aktivitedeki toparlanmanın daha hızlı olacağını ve bu sebeple talep azalmasının büyük bir faktör olmayabileceğini düşünüyoruz.

GIDA FİYATLARI YÜKSEK

Perşembe günü toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, özellikle gıda enflasyonunun dönemsel ve salgına bağlı etkiler sebebiyle arttığı belirtilerek "yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu" belirtilmişti.