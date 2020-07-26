Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakdemirli şunları kaydetti: Sözleşmeli tarım üreticiyi ve sanayiciyi koruyan bir şey. Önümüzdeki sene de bunu çıkaracağız. Türkiye genelinde birçok üründe sözleşmeli tarım var. Sistem işliyor. Fakat her üründe işliyor mu? Birçoğunda işlemiyor. Sözleşmeli tarımı işler hâle getirmek için dijital platform oluşturacağız. Telefondan ürünlere baktığınız gibi buradan da inceleyebileceksiniz. Bu platform kimseyi dışlamıyor. Mevlâna gibi herkese ‘Gel’ diyor. Üreticiye sorsam “Bunu istediğim fiyata satamıyorum”, tüketici ise ‘İstediğim fiyata alamıyorum’ diyor. İşte üreticiyle tüketiciyi bir araya getirecek bir sistem. Eğer sizler dijital tarımı kullanır ve burası derinleşirse ürünlerinizi pazara çıkarabilirsiniz. Bu platformu kullanın. Bunu kullanalım, birkaç senede önemli bir mesafe katetmiş olacağız.

Pakdemirli, konuşmasının sonunda yağlık ayçiçeği desteğini de 40 kuruştan 50 kuruşa çıkardıklarını söyledi.