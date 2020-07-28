Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak “Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak” değerlendirmesinde bulundu. Kapasite kullanım oranındaki toparlanmaya da dikkat çeken Bakan Albayrak “Temmuz verilerine maşallah. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim” diye konuştu.