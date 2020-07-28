Bakan Albayrak “Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak” değerlendirmesinde bulundu. Kapasite kullanım oranındaki toparlanmaya da dikkat çeken Bakan Albayrak “Temmuz verilerine maşallah. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim” diye konuştu.
Berat Albayrak: Temmuz verilerine maşallah
28.07.2020 - 02:52 | Son Güncelleme: 28.07.2020 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; hizmet sektörü güven endeksinin temmuzda yüzde 20,2, perakende ticaretin yüzde 9,6 ve inşaat sektörünün 11,6 artış gösterdiğini, bunların sevindirici olduğunu belirtti.
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721107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/721107.aspx
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