Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısa çalışma ödenekleri Ağustos ödeneleri 27 Temmuz’dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ HANGİ SIRAYA GÖRE VE HANGİ TARİHTE YATIRILACAK

T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da yatırılacak.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SELÇUK ÖDEME TARİHİNİN ÖNE ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaya göre ödemeler, 27 Temmuz'dan itibaren vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN TARİHİ UZATILACAK MI?

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020'ye kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.

Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020'yi geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIYOR?

Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK iÇiN TIKLAYINIZ