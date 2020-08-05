Seyahat uyarısının Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırıldığı bildirildi. Geçen yıl 5 milyon Alman turistin geldiği, 3 milyonun üzerinde Türk vatandaşının bulunduğu Almanya'nın uyarıyı kaldırması, diğer Avrupa ülkeleri için de önemli bir gösterge olarak yorumlandı. Temmuz ayı ortasında İngiltere, Türkiye'den seyahat edenler için uyguladığı 14 günlük karantina uygulamasını kaldırmış, geçtiğimiz hafta da Hollanda Türkiye'yi 'turuncu' olarak işaretleyip karantina uygulaması yaptığı ülkeler listesinden çıkarmış, Rusya'dan ise uçuşların açılmasıyla yoğun turist akını başlamıştı.
Türkiye'ye geçen yıl Rusya'dan 7 milyon, Almanya'dan 5, İngiltere'den 2,5 milyon turist gelmişti.
Almanya yasağı kaldırdı
05.08.2020 - 02:37 | Son Güncelleme: 05.08.2020 - 02:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin en büyük turizm pazarlarından biri olan Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını açıkladı.
Seyahat uyarısının Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırıldığı bildirildi. Geçen yıl 5 milyon Alman turistin geldiği, 3 milyonun üzerinde Türk vatandaşının bulunduğu Almanya'nın uyarıyı kaldırması, diğer Avrupa ülkeleri için de önemli bir gösterge olarak yorumlandı. Temmuz ayı ortasında İngiltere, Türkiye'den seyahat edenler için uyguladığı 14 günlük karantina uygulamasını kaldırmış, geçtiğimiz hafta da Hollanda Türkiye'yi 'turuncu' olarak işaretleyip karantina uygulaması yaptığı ülkeler listesinden çıkarmış, Rusya'dan ise uçuşların açılmasıyla yoğun turist akını başlamıştı.
Etiketler : almanya,almanya uçuşları,turizm,
722743 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/722743.aspx
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