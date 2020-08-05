Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyahat uyarısının Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırıldığı bildirildi. Geçen yıl 5 milyon Alman turistin geldiği, 3 milyonun üzerinde Türk vatandaşının bulunduğu Almanya'nın uyarıyı kaldırması, diğer Avrupa ülkeleri için de önemli bir gösterge olarak yorumlandı. Temmuz ayı ortasında İngiltere, Türkiye'den seyahat edenler için uyguladığı 14 günlük karantina uygulamasını kaldırmış, geçtiğimiz hafta da Hollanda Türkiye'yi 'turuncu' olarak işaretleyip karantina uygulaması yaptığı ülkeler listesinden çıkarmış, Rusya'dan ise uçuşların açılmasıyla yoğun turist akını başlamıştı.

Türkiye'ye geçen yıl Rusya'dan 7 milyon, Almanya'dan 5, İngiltere'den 2,5 milyon turist gelmişti.